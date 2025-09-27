Leonsberg draagt bij aan schoner Suriname tijdens World Cleanup Day

Ook Leonsberg heeft op zaterdag 20 september 2025 een bijdrage geleverd aan World Cleanup Day, de grootste wereldwijde opruimactie. Vrijwilligers vertrokken per boot naar Braamspunt, waar zij gezamenlijk de kust schoonmaakten en het ingezamelde afval scheidden in plastic, aluminium en restafval. In totaal werden 95 zakken vuil verzameld.

Tijdens de opening benadrukte Glenn Ramdjan van Support Recycling Suriname het belang van gedragsverandering en afvalscheiding, terwijl Monique Pool van het Green Heritage Fund Suriname wees op de kwetsbaarheid van het ecosysteem. DC Marlon Budike riep op om elke dag verantwoord om te gaan met afval: “Un yep krin Sranan, un yep krin a kondre.”

Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu (OGM) sloot de dag af en benadrukte dat de overheid inzet op bewustwording: “Suriname is te mooi om vervuild te worden en we kúnnen veranderen.”

Jongeren van de Pater Anton Donicie Padvindersgroep ontvingen als waardering voor hun inzet een schooltas met schoolbenodigdheden.