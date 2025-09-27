Suriname en Frankrijk versterken samenwerking in BIO-PLATEAUX-project

Er vond op 24 september 2025 een overleg plaats tussen het Ministerie van Olie, Gas en Milieu (OGM), de Franse ambassadeur Nicolas de Lacoste en vertegenwoordigers van het BIO-PLATEAUX-project. Besproken werd de voortzetting van dit grensoverschrijdende initiatief, gericht op kennisdeling over water en biodiversiteit in Frans-Guyana, Brazilië en Suriname.

Minister David Abiamofo benadrukte dat Suriname, gezien de eindigheid van natuurlijke hulpbronnen zoals olie, sterk inzet op duurzaam beheer van ecosystemen. Kleinschalige goudwinning werd daarbij genoemd als een belangrijk risico voor milieu en gemeenschappen.

Suriname zal actiever bijdragen aan het project door onderzoek, monitoring en capaciteitsversterking van milieudiensten te ondersteunen. De Franse ambassade en het BIO-PLATEAUX-consortium bevestigden hun bereidheid om technische en inhoudelijke ondersteuning te blijven bieden.