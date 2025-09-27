VS plaatst Suriname op Port Security Advisory-lijst: handel blijft doorgaan onder strengere veiligheidsregels

De Verenigde Staten hebben Suriname toegevoegd aan de Port Security Advisory-lijst van de U.S. Coast Guard. Deze beslissing volgt na een inspectiebezoek in december 2023, waaruit bleek dat de Surinaamse zeehavens de internationale veiligheidsnormen van de International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code nog niet volledig naleven.

De maatregel houdt geen handelsboycot of vaarverbod in, maar zorgt wel voor strengere veiligheidsprocedures. Schepen die de afgelopen vijf havens in Suriname hebben aangedaan, moeten bij aankomst in de VS aantonen dat zij een hoger beveiligingsniveau hebben toegepast. Zo niet, dan kunnen aanvullende inspecties volgen.

Volgens de Amerikaanse ambassade is het doel van de maatregel om de veiligheid van het internationale maritieme handelsverkeer te waarborgen. De VS zegt nauw te blijven samenwerken met het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) en de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) om de implementatie van de ISPS-code te versterken.

In de komende twaalf maanden staan meerdere bezoeken van de U.S. Coast Guard gepland om expertise uit te wisselen en verbeteringen te ondersteunen. Suriname blijft op de lijst totdat de veiligheidsnormen structureel worden toegepast.

“Maritiem transport is essentieel voor de wereldeconomie. Door samenwerking met Suriname streven wij naar veilig, sterk en welvarend handelsverkeer,” aldus de verklaring van de Amerikaanse ambassade.