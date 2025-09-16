VS en Surinaamse partners overleggen over havenveiligheid na advisering

Leden van de Politieke & Economische Afdeling van de Amerikaanse ambassade en de militaire
verbindingsofficier hebben met de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Suriname gesproken
over het recente besluit van de Amerikaanse kustwacht om Suriname op de Port Security
Advisory List te plaatsen. President Trump benadrukt dat de veiligheid van Amerikaanse havens
en de werknemers daar de hoogste prioriteit heeft.
Tijdens de bijeenkomst werd het belang van samenwerking tussen overheid en private sector
benadrukt om de uitdagingen in de havenbeveiliging effectief aan te pakken. De VS zet zich in
voor nauwe samenwerking met Surinaamse partners om oplossingen te vinden die zowel de
veiligheid verbeteren als handel en investeringen tussen beide landen stimuleren.
De Amerikaanse ambassade gaf aan de dialoog voort te willen zetten en de inspanningen te
ondersteunen om een veilige, goed functionerende en internationaal conforme havensector in
Suriname te realiseren.