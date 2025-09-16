Minister Currie wil vechtpartijen op scholen terugdringen met vak waarden en normen

Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) zet in op het

voorkomen van gevechten tijdens of vlak na schooltijd door het vak waarden en normen te

introduceren op scholen. Ook het verschijnen van leerlingen met wapens op school moet volgens

de minister stoppen.

“Wanneer kinderen vechten, ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij Onderwijs. Ook ouders

spelen een rol, omdat de voorbereiding vaak thuis plaatsvindt. Kinderen stoppen spullen in hun

tas voordat ze naar school gaan,” zei Currie in het programma Bakana Tori.

Het vak waarden en normen moet leerlingen leren respect te hebben voor elkaar en andere

levende wezens, en dat vechten niets oplevert. Ouders en leerkrachten hebben hierbij een

belangrijke rol, benadrukte de minister. “We moeten kinderen leren in gesprek te gaan, ook bij

verschillen van mening. Daarnaast begeleiden we zowel slachtoffers van pesten als de kinderen

die pesten, zodat niemand achterblijft en iedereen succesvol kan zijn in het toekomstige

arbeidsproces.”