Eerste fase verfraaiingsproject Waterkant feestelijk geopend

In een feestelijke en trotse sfeer is zaterdag 13 september 2025 de eerste fase van het
verfraaiingsproject aan de Waterkant officieel geopend. Vicepresident Gregory Rusland
verrichtte de openingshandeling en sprak zijn waardering uit voor deze belangrijke mijlpaal.
“Deze plek is veel meer dan alleen een fysieke ruimte. Het is een symbool van verbinding en
samenwerking tussen culturen. Een plek waar wij als Surinamers trots op mogen zijn,” zei
Rusland, die ook terugblikte op persoonlijke herinneringen aan de Waterkant.
Het project is tot stand gekomen door samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties en
maatschappelijke partners en markeert een belangrijke stap in de herontwikkeling van de
historische locatie. Rusland sprak zijn dank uit aan iedereen die heeft bijgedragen aan de
realisatie.
De vicepresident benadrukte zowel de sociale als historische betekenis van de Waterkant en wees
op de economische kansen. “Het draagt bij aan onze identiteit, maar biedt ook potentie voor
toerisme en de verdere ontwikkeling van Suriname.”
De regering kijkt met vertrouwen uit naar de volgende fasen. De volledige oplevering van de
vernieuwde Waterkant wordt in november 2025 verwacht.