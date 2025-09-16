Eerste fase verfraaiingsproject Waterkant feestelijk geopend

In een feestelijke en trotse sfeer is zaterdag 13 september 2025 de eerste fase van het

verfraaiingsproject aan de Waterkant officieel geopend. Vicepresident Gregory Rusland

verrichtte de openingshandeling en sprak zijn waardering uit voor deze belangrijke mijlpaal.

“Deze plek is veel meer dan alleen een fysieke ruimte. Het is een symbool van verbinding en

samenwerking tussen culturen. Een plek waar wij als Surinamers trots op mogen zijn,” zei

Rusland, die ook terugblikte op persoonlijke herinneringen aan de Waterkant.

Het project is tot stand gekomen door samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties en

maatschappelijke partners en markeert een belangrijke stap in de herontwikkeling van de

historische locatie. Rusland sprak zijn dank uit aan iedereen die heeft bijgedragen aan de

realisatie.

De vicepresident benadrukte zowel de sociale als historische betekenis van de Waterkant en wees

op de economische kansen. “Het draagt bij aan onze identiteit, maar biedt ook potentie voor

toerisme en de verdere ontwikkeling van Suriname.”

De regering kijkt met vertrouwen uit naar de volgende fasen. De volledige oplevering van de

vernieuwde Waterkant wordt in november 2025 verwacht.