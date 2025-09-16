Directeur e-Government Prewien Ramadhin uit functie gezet

  • September 16, 2025

De directeur van e-Government, Prewien Ramadhin, is per vrijdag ontheven uit zijn functie bij
het Kabinet van de President. Dat meldt ABC. Later vandaag draagt hij de leiding officieel over
aan een nog niet bekendgemaakte opvolger.

De reden voor zijn vertrek is vooralsnog onduidelijk. Wel is bevestigd dat Ramadhin ter
beschikking is gesteld van de Chief of Staff, Sergio Akiemboto.

Het directoraat e-Government vervult een sleutelrol binnen het overheidsapparaat. Het is
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van IT-beleid, richtlijnen en protocollen, en beheert het
netwerk gov.sr met alle bijbehorende digitale diensten.

Binnen enkele dagen wordt meer duidelijkheid verwacht over de opvolging en de verdere koers
van het directoraat.

