Directeur e-Government Prewien Ramadhin uit functie gezet

De directeur van e-Government, Prewien Ramadhin, is per vrijdag ontheven uit zijn functie bij

het Kabinet van de President. Dat meldt ABC. Later vandaag draagt hij de leiding officieel over

aan een nog niet bekendgemaakte opvolger.

De reden voor zijn vertrek is vooralsnog onduidelijk. Wel is bevestigd dat Ramadhin ter

beschikking is gesteld van de Chief of Staff, Sergio Akiemboto.

Het directoraat e-Government vervult een sleutelrol binnen het overheidsapparaat. Het is

verantwoordelijk voor het ontwikkelen van IT-beleid, richtlijnen en protocollen, en beheert het

netwerk gov.sr met alle bijbehorende digitale diensten.

Binnen enkele dagen wordt meer duidelijkheid verwacht over de opvolging en de verdere koers

van het directoraat.