MinOWC haalt honderden gepensioneerde leerkrachten terug voor de klas

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) krijgt veel respons op de

oproep aan gepensioneerde leerkrachten om opnieuw les te geven. Alle 240 oud-leerkrachten

hebben zich geregistreerd, waarvan meer dan de helft vandaag aanwezig was bij een overleg met

minister Dirk Currie.

De minister sprak zijn waardering uit voor de bereidheid om opnieuw bij te dragen. Tijdens de

bijeenkomst lichtte directeur Algemeen Vormend Onderwijs, Helima Poese, de ernstige

lerarentekorten toe, die ook scholen in het binnenland treffen.

De registratie blijft open. Gepensioneerden krijgen een arbeidsovereenkomst en leerkrachten die

bijna met pensioen gaan, kunnen hun dienstverband verlengen. Dankzij verbeterde administratie

wil het ministerie salarisachterstanden terugbrengen tot maximaal één maand.

De inzet van ervaren krachten is volgens minOWC essentieel om de continuïteit en kwaliteit van

het onderwijs bij de start van schooljaar 2025–2026 te waarborgen.