Verkeersveiligheidsmaand afgesloten: “Geen haast is een leven waard”

De 13e editie van de Surinaamse Verkeersveiligheidsmaand is maandag 15 september 2025
officieel afgesloten. Tijdens een live verklaring benadrukte Joanne Adraai, directeur van het
Verkeersveiligheidsinstituut (VVI), de urgentie van verkeersveiligheid met een dringende
boodschap aan de samenleving.
Volgens Adraai zijn de cijfers zorgwekkend: dit jaar kwamen al vijftig mensen om in het verkeer,
waarvan vijf in augustus alleen. In diezelfde maand registreerde het Academisch Ziekenhuis
Paramaribo (AZP) 295 verkeersongevallen, gemiddeld bijna tien per dag. “Dat zijn tien
momenten van gevaar, elke dag opnieuw. Het is alarmerend en onaanvaardbaar,” aldus de
directeur.
Zij wees erop dat achter ieder cijfer een persoonlijk verhaal schuilgaat, een vader, moeder, kind
of vriend die plotseling wordt weggerukt. Adraai betuigde haar medeleven aan de slachtoffers en
hun nabestaanden.
De VVI-directeur benadrukte dat verkeersveiligheid niet beperkt mag blijven tot een jaarlijkse
campagne, maar een constante inspanning vergt. Zij riep weggebruikers op om verantwoordelijk
te rijden: geen alcohol achter het stuur, geen haast, en altijd de regels respecteren. “Eén seconde
van onachtzaamheid kan een leven verwoesten, uw eigen of dat van een ander.”
Tot slot deed zij een oproep aan de gemeenschap tot meer respect en zelfbeheersing in het
verkeer. “Laten wij kiezen voor het leven, voor veiligheid en voor elkaar. Haast kan wachten,
maar het leven niet,” sloot Adraai af.