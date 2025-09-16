Verkeersveiligheidsmaand afgesloten: “Geen haast is een leven waard”

De 13e editie van de Surinaamse Verkeersveiligheidsmaand is maandag 15 september 2025

officieel afgesloten. Tijdens een live verklaring benadrukte Joanne Adraai, directeur van het

Verkeersveiligheidsinstituut (VVI), de urgentie van verkeersveiligheid met een dringende

boodschap aan de samenleving.

Volgens Adraai zijn de cijfers zorgwekkend: dit jaar kwamen al vijftig mensen om in het verkeer,

waarvan vijf in augustus alleen. In diezelfde maand registreerde het Academisch Ziekenhuis

Paramaribo (AZP) 295 verkeersongevallen, gemiddeld bijna tien per dag. “Dat zijn tien

momenten van gevaar, elke dag opnieuw. Het is alarmerend en onaanvaardbaar,” aldus de

directeur.

Zij wees erop dat achter ieder cijfer een persoonlijk verhaal schuilgaat, een vader, moeder, kind

of vriend die plotseling wordt weggerukt. Adraai betuigde haar medeleven aan de slachtoffers en

hun nabestaanden.

De VVI-directeur benadrukte dat verkeersveiligheid niet beperkt mag blijven tot een jaarlijkse

campagne, maar een constante inspanning vergt. Zij riep weggebruikers op om verantwoordelijk

te rijden: geen alcohol achter het stuur, geen haast, en altijd de regels respecteren. “Eén seconde

van onachtzaamheid kan een leven verwoesten, uw eigen of dat van een ander.”

Tot slot deed zij een oproep aan de gemeenschap tot meer respect en zelfbeheersing in het

verkeer. “Laten wij kiezen voor het leven, voor veiligheid en voor elkaar. Haast kan wachten,

maar het leven niet,” sloot Adraai af.