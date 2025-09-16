AmCham Suriname steunt onderwijsplannen voor beter geschoold personeel

De American Chamber of Commerce of Suriname (AmCham) heeft tijdens een

beleefdheidsbezoek aan minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur haar steun

uitgesproken voor de plannen van het ministerie om de arbeidsmarkt te voorzien van goed

gekwalificeerde krachten. Volgens AmCham-president Anuskha Sonai is de behoefte aan beter

geschoold personeel groot, vooral in de ICT- en hospitalitysector.

Minister Currie benadrukte dat zijn ministerie nog bezig is met het vaststellen van de noden en

prioriteiten. “We moeten eerst het totaalplaatje op orde hebben, ongeacht van wie de donaties

afkomstig zijn,” zei hij. Pas na een volledige inventarisatie kan externe ondersteuning effectief

worden ingezet.

AmCham werkt al samen met het directoraat Beroepsonderwijs om de vraag vanuit de

arbeidsmarkt scherp in beeld te brengen. Dit gebeurt in het kader van de Imago- en

Kwaliteitsverbeteringcampagne van het directoraat. Zodra de inventarisaties zijn afgerond, wordt

de samenwerking verder uitgewerkt.

AmCham Suriname, opgericht in 2002 op initiatief van de toenmalige Amerikaanse ambassadeur

Daniel Johnson, zet zich in voor een beter ondernemingsklimaat en het versterken van

samenwerkingen tussen nationale en internationale bedrijven.