AmCham Suriname steunt onderwijsplannen voor beter geschoold personeel

De American Chamber of Commerce of Suriname (AmCham) heeft tijdens een
beleefdheidsbezoek aan minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur haar steun
uitgesproken voor de plannen van het ministerie om de arbeidsmarkt te voorzien van goed
gekwalificeerde krachten. Volgens AmCham-president Anuskha Sonai is de behoefte aan beter
geschoold personeel groot, vooral in de ICT- en hospitalitysector.
Minister Currie benadrukte dat zijn ministerie nog bezig is met het vaststellen van de noden en
prioriteiten. “We moeten eerst het totaalplaatje op orde hebben, ongeacht van wie de donaties
afkomstig zijn,” zei hij. Pas na een volledige inventarisatie kan externe ondersteuning effectief
worden ingezet.
AmCham werkt al samen met het directoraat Beroepsonderwijs om de vraag vanuit de
arbeidsmarkt scherp in beeld te brengen. Dit gebeurt in het kader van de Imago- en
Kwaliteitsverbeteringcampagne van het directoraat. Zodra de inventarisaties zijn afgerond, wordt
de samenwerking verder uitgewerkt.
AmCham Suriname, opgericht in 2002 op initiatief van de toenmalige Amerikaanse ambassadeur
Daniel Johnson, zet zich in voor een beter ondernemingsklimaat en het versterken van
samenwerkingen tussen nationale en internationale bedrijven.