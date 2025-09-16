Newmont Suriname presenteert internationale structuur en personeelsafvloeiingsregelingaan ministerie

Newmont Suriname heeft op vrijdag 12 september 2025 een presentatie verzorgd voor

onderminister R. Jadnanansing van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid.

Namens Newmont waren onder andere country manager S. Sumter, manager Legal Affairs B.

Bholasing en Talent Management Lead M. Sheonarain aanwezig. Het ministerie werd

vertegenwoordigd door de onderminister en de Directeur Arbeid.

Tijdens de presentatie gaf Newmont inzicht in haar internationale structuur en de positie van de

Merian mijn binnen de wereldwijde portefeuille van het bedrijf. De Merian mijn werd benadrukt

als een stabiele en belangrijke pijler die tevens bijdraagt aan de Surinaamse economie.

In het kader van kostenbeheersing en toekomstbestendigheid kondigde Newmont een

afvloeiingsregeling aan voor een deel van het personeel, die per 6 september is gestart.

Medewerkers krijgen de mogelijkheid om vrijwillig hun dienstverband te beëindigen onder door

Newmont aangeboden voorwaarden, inclusief financiële compensatie en begeleiding bij hun

volgende carrièrestappen.

Newmont heeft toegezegd de voortgang en resultaten van dit proces op transparante wijze te

communiceren met alle stakeholders.