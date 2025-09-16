Minister Wijnerman reageert verbaasd op plotseling ontslag Dwarkasing

Minister Adelien Wijnerman van Financiën en Planning heeft gereageerd op de onverwachte
ontslagaanvraag van Malty Dwarkasing, administrateur-generaal van het Bureau voor de
Staatsschuld. Dwarkasing diende vrijdagmiddag 12 september, aan het einde van de werkdag,
haar ontslagbrief in zonder daarbij een reden te vermelden.
Volgens Wijnerman kwam dit geheel onverwacht. Ze noemt het onfatsoenlijk dat in de media
speculaties verschenen over de beweegredenen van Dwarkasing, waarbij werd verwezen naar
“betrouwbare bronnen” die stelden dat zij moeite had met de aanwezigheid van omstreden
figuren in het financieel en staatsschuldbeleid. “Dat verbaast mij enorm, omdat er op het
ministerie niemand aan haar is verbonden,” aldus de minister.
De bewindsvrouw benadrukte dat Dwarkasing verantwoordelijk was voor het beheer en de
monitoring van de staatsschuld, waarbij alle communicatie via de minister verloopt. “Als de
minister iemand vraagt om met haar te spreken, gebeurt dat altijd via een officiële brief. Ik vind
het belangrijk dat ambtenaren in zulke gevallen tijdig aangeven wat er speelt,” zei Wijnerman.
Bij haar aantreden maakte de minister duidelijk dat samenwerking en openheid voor haar
centraal staan.