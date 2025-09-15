President Simons verrast kindertehuizen in Nickerie met steun en donatie

Tijdens haar werkbezoek aan het district Nickerie heeft president Jennifer Simons de

kindertehuizen Open Poort en Gaytrie bezocht. Ze maakte tijd vrij om de kinderen en hun

begeleiders persoonlijk te ontmoeten en werd met veel enthousiasme ontvangen.

Het staatshoofd schonk beide tehuizen schooltassen gevuld met schoolspullen en snacks, en

sprak de kinderen moed in. “Doe goed je best op school, want jullie toekomst begint daar,” zei

Simons. Daarnaast kondigde zij een financiële bijdrage van SRD 10.000 per tehuis aan.

Open Poort vangt momenteel 45 kinderen op en Gaytrie 22. Beide instellingen nemen kinderen

op uit kwetsbare gezinnen, vaak via justitie of familieleden.

De dankbaarheid voor het bezoek was groot. Malcolm Montrose, oud-pupil en tijdelijk beheerder

van Open Poort, noemde het bijzonder waardevol voor de kinderen. Ook Gomtie Pahladsing,

hoofd van Gaytrie, sprak zijn waardering uit en benadrukte dat de pupillen, vooral de oudere

meisjes, veel inspiratie putten uit het voorbeeld van de vrouwelijke president.