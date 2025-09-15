RSF vraagt regering-Ali vijandigheid tegen pers te stoppen

Reporters Without Borders (RSF) roept de regering van president Irfaan Ali op een einde te

maken aan vijandigheid tegenover journalisten in Guyana. Volgens de organisatie werd Ali’s

eerste termijn gekenmerkt door politieke druk, beledigingen, selectieve toegang tot interviews en

het inzetten van smaadzaken.

Guyana staat 73e op de World Press Freedom Index, maar scoort laag op de politieke indicator

(111e) door de sterke overheidsinvloed op de media. RSF verwijst ook naar de EU-

waarnemingsmissie, die sprak van een “oneerlijk speelveld” tijdens de verkiezingen.

RSF beveelt de regering aan intimidatie van journalisten af te wijzen, overheidsadvertenties

eerlijk te verdelen en persmomenten voor alle media toegankelijk te maken. De organisatie

benadrukt dat een vrije pers essentieel is voor de democratie en ziet de nieuwe termijn van Ali

als een kans voor herstel.