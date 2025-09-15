LVV geconfronteerd met hoge opslagkosten voor geschonken boten

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een factuur ontvangen van bijna

USD 20.000 van Sosar Express N.V. en Sosar Impex N.V. voor de opslag van vijf door China

geschonken vaartuigen.

Binnen het ministerie zijn echter geen officiële afspraken of overeenkomsten terug te vinden die

deze kosten rechtvaardigen. Wel blijkt uit documenten dat Anand Ramkisoensing, directeur

Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking, zijn handtekening heeft gezet voor de

inklaring van de boten.

Opmerkelijk is dat er op het terrein van LVV zelf voldoende ruimte aanwezig was om de

vaartuigen onder te brengen. Het is nog onduidelijk waarom de toenmalige leiding ervoor koos

om de boten bij Sosar te stallen. In dit kader zijn zowel Ramkisoensing als Jason Bakker,

onderdirecteur Landbouw, inmiddels door de politie gehoord.

Het Quick Scan Team van LVV deed eerder aangifte van verduistering van vijf boten en

tientallen andere machines, waaronder graafmachines, taludmaaiers en tractoren. In totaal bleken

meer dan 50 items zoek. Een deel van het materieel is inmiddels teruggevonden en wordt, voor

zover bruikbaar, door LVV ingezet voor de werkzaamheden waarvoor het bestemd was.