Econoom Ramautarsing: koersdruk komt door overheidsuitgaven, niet vakantieperiode

De recente stijging van de valutakoersen in Suriname is niet te wijten aan de vakantieperiode,

zoals minister van Financiën Adelien Wijnerman eerder stelde. Dat zegt econoom Winston

Ramautarsing in gesprek met STVS. Volgens hem ligt de oorzaak in het overmatige

uitgavenpatroon van de overheid.

“De vorige regering gaf al te veel uit, en de huidige zet die lijn voort met een gewijzigd budget

dat ons opzadelt met een gigantisch tekort. Zolang dat beleid niet verandert, blijft er druk op de

koers,” aldus Ramautarsing.

De econoom wees erop dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) inmiddels acht keer heeft

ingegrepen door dollars op de markt te brengen, waardoor de koers kunstmatig laag werd

gehouden. Hij betwijfelt echter of dit op de lange termijn houdbaar is.

Op dit moment wordt de Amerikaanse dollar bij cambio’s verkocht voor SRD 38,85, terwijl de

koers enkele weken geleden nog rond de SRD 37,40 lag. De euro staat nu op SRD 44,65. Deze

ontwikkeling raakt zowel consumenten als producenten direct.

Ramautarsing benadrukte dat niet de cambio’s of banken, maar de overheid zelf de koers opstuwt

door meer SRD’s in omloop te brengen dan het land verdient. Hij kijkt uit naar de cijfers in de

begroting van 2026: “Als er opnieuw een gigantisch tekort wordt goedgekeurd, zal de koers

verder blijven stijgen.”