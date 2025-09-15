Surinaamse sprinter D’Angelo Huisden mist series op WK

De twintigjarige Surinaamse sprinter D’Angelo Huisden is tijdens de wereldkampioenschappen

atletiek in Tokio net buiten de kwalificatie gevallen voor de series op de 100 meter. Hij werd in

de voorrondes derde in zijn heat met een tijd van 10,89 seconden, maar dat bleek niet genoeg

voor een plek in de volgende ronde.

In totaal namen 25 atleten deel aan de preliminaries, verdeeld over drie heats. Alleen de

nummers één en twee van elke serie plaatsten zich rechtstreeks, aangevuld met de twee snelste

tijden. Huisden eindigde negende overall, terwijl acht sprinters doorgingen.

De Surinamer, begeleid door coach Marvin Jadi, moest toezien hoe in de derde heat sneller werd

gelopen. Daar pakte Hassan Saaid (Maldiven) de laatste kwalificatieplek met 10,84 seconden,

slechts 0,05 seconde sneller dan Huisden.

Ondanks de teleurstelling kan Huisden terugkijken op een stabiel seizoen. Zijn persoonlijk beste

tijd, 10,88 seconden, liep hij op 18 augustus tijdens de Pan American Junior Games in Asunción,

Paraguay.