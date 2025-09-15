Minister Huur bezoekt directoraten en benadrukt betere werkomstandigheden

De minister van Regionale Ontwikkeling, Miquella Huur, heeft recent werkbezoeken afgelegd
aan verschillende onder haar ministerie ressorterende directoraten, waaronder het Directoraat
Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DOASB) en het Onderdirectoraat
Districtsbestuur en Decentralisatie (ODDD).
Doel van de bezoeken was inzicht te krijgen in de werkomstandigheden van de medewerkers, die
verspreid gehuisvest zijn. Tijdens gesprekken met leidinggevenden en personeel kwamen zowel
positieve punten als aandachtspunten aan het licht.
Minister Huur benadrukte dat onwettig verzuim en het wegblijven zonder melding niet worden
getolereerd, maar dat eerst met de betrokken medewerkers wordt gesproken om onderliggende
problemen te achterhalen.
Bijzonder zorgwekkend zijn de omstandigheden aan de Crommelinstraat, waar medewerkers te
maken hebben met kleine, overvolle kantoorruimtes zonder airconditioning, een bouwvallig
gebouw en plagen van ratten, kakkerlakken en houtluizen. Ondanks deze uitdagingen blijven zij
hun werk trouw uitvoeren.
De minister sprak haar waardering en respect uit en verzekerde dat er op korte en middellange
termijn oplossingen zullen worden onderzocht om de werkomstandigheden te verbeteren. Met
deze bezoeken onderstreepte zij het belang van goede arbeidsomstandigheden en transparante
communicatie, zodat de dienstverlening naar de samenleving optimaal blijft.