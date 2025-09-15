Anjali Rahan vertegenwoordigt Suriname Miss Tourism World 2025

Anjali Rahan is op zaterdag 13 september vertrokken naar Changsha, China, om Suriname te

vertegenwoordigen bij de prestigieuze Miss Tourism World 2025-verkiezing. Suriname keert

hiermee, na deelname in 2022, opnieuw terug op dit wereldtoneel, waar jaarlijks uit een selectie

van 70 landen de deelnemers worden gekozen.

Haar deelname is mogelijk gemaakt dankzij de langdurige samenwerking tussen JATAK

Consultancy, organisator van Miss Suriname, en Golden Corp International. Dit jaar worden alle

kosten voor tickets, verblijf, voeding en deelname volledig gedekt door de Chinese overheid van

de provincie Hunan en de lokale organisatie, een erkenning van de waarde van het Surinaamse

toerisme.

De Miss Tourism World-verkiezing richt zich op de promotie van internationaal toerisme,

waarbij deelnemers fungeren als ambassadeurs van hun land. Anjali zal met haar nationale

kostuum en een speciaal nationaal geschenk de rijke cultuur, natuur en gastvrijheid van Suriname

presenteren. De finale vindt plaats op 2 oktober 2025.

Wij wensen Anjali veel succes en een onvergetelijke ervaring tijdens deze wereldwijde

wedstrijd.