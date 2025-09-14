VWA in overleg met Rosebel-werknemersbond

Onderminister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA), Raj Jadnanansing, heeft een

kennismakingsgesprek gevoerd met de Rosebel Gold Mines Werknemersorganisatie (RGWO),

geleid door Alvin Hardley. De bond uitte zorgen over 12-urige werktijden, veiligheid,

gezondheid, interne communicatie en de inzet van buitenlandse werknemers. Ook vroeg zij om

meer inspecties en naleving van de arbeidswetgeving.

Jadnanansing benadrukte dat de wet voor alle bedrijven geldt en dat het ministerie inzet op

decent work: fatsoenlijke werktijden, veiligheid en welzijn. Hij stelde dat VWA samen met alle

partijen wil werken aan duurzame arbeidsverhoudingen die zowel economische groei als

bescherming van werknemers bevorderen.