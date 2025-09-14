VWA in overleg met Rosebel-werknemersbond

  • September 14, 2025

Onderminister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA), Raj Jadnanansing, heeft een
kennismakingsgesprek gevoerd met de Rosebel Gold Mines Werknemersorganisatie (RGWO),
geleid door Alvin Hardley. De bond uitte zorgen over 12-urige werktijden, veiligheid,
gezondheid, interne communicatie en de inzet van buitenlandse werknemers. Ook vroeg zij om
meer inspecties en naleving van de arbeidswetgeving.

Jadnanansing benadrukte dat de wet voor alle bedrijven geldt en dat het ministerie inzet op
decent work: fatsoenlijke werktijden, veiligheid en welzijn. Hij stelde dat VWA samen met alle
partijen wil werken aan duurzame arbeidsverhoudingen die zowel economische groei als
bescherming van werknemers bevorderen.

 

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)