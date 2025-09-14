Grote opkomst bij congres Jehovah’s Getuigen in KKF

Het driedaagse congres van Jehovah’s Getuigen is vrijdag officieel geopend in het KKF
Beursgebouw. Onder het thema Zuivere aanbidding verzamelden zich op de eerste dag ruim
2.400 aanwezigen, waaronder leden, genodigden en geïnteresseerden.
Het programma bestond uit lezingen, interviews en videopresentaties die de nadruk legden op
een persoonlijke relatie met God en de kracht van oprechte aanbidding in een veranderende
wereld. Een bijzonder moment was de voortzetting van de dramaserie Het goede nieuws volgens
Jezus, waarin scènes uit het leven van Jezus op toegankelijke wijze werden verbeeld.
Voor dove en slechthorende bezoekers was er live gebarentaalvertaling, wat de bijeenkomst extra
inclusief maakte. Het congres is gratis toegankelijk en staat dagelijks open voor het publiek, met
sessies van de ochtend tot in de vroege middag.
Vandaag ligt de focus op het gezinsleven, terwijl zondag het congres wordt afgesloten met een
internationale toespraak. Daarmee maakt Suriname deel uit van een wereldwijde reeks
bijeenkomsten die jaarlijks miljoenen mensen samenbrengt.