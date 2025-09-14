Hele Cuba getroffen door grootschalige stroomstoring

Cuba is opnieuw getroffen door een totale stroomuitval, de laatste in een reeks stroomstoringen

die het eiland met 10 miljoen inwoners het afgelopen jaar teisterden. De storing vond woensdag

net na 9.00 uur lokale tijd plaats en wordt toegeschreven aan een defect in een van de grootste

thermo-elektrische centrales van het land, aldus het Ministerie van Energie en Mijnen.

Het ministerie zette speciale ploegen in om een microsysteem te bouwen dat de levering van

basisdiensten garandeert en prioriteit geeft aan essentiële locaties zoals ziekenhuizen en

voedselproductie. Donderdag meldde het nationale elektriciteitsbedrijf dat de stroomvoorziening

in 11 van de 15 provincies hersteld is. In de hoofdstad Havana heeft 79,4 procent van de

huishoudens weer elektriciteit, maar in vier provincies wordt het herstel nog afgewacht.

Premier Manuel Marrero verscheen op de staatstelevisie en vroeg de bevolking om geduld, met

de belofte dat de elektriciteit geleidelijk wordt hersteld. De stroomuitval veroorzaakte chaos in

Havana: verkeerslichten vielen uit en waterpompen die appartementen voorzien van water

stopten met werken. Bewoners bereiden zich voor met hout- en houtskoolkachels en passen hun

dagelijkse schema’s aan.

De energiecrisis in Cuba is de laatste jaren verergerd door Amerikaanse sancties, waardoor het

land onvoldoende buitenlandse valuta heeft om verouderde centrales te moderniseren of te

repareren. Havana probeert dit op te vangen met drijvende energieschepen uit Turkije en door

zonneparken gefinancierd door China. Sommige rijkere huishoudens hebben zonnepanelen of

oplaadbare apparaten geïnstalleerd. De voortdurende stroomuitval leidde vorig jaar tot zeldzame

protesten, waaronder in de stad Santiago.