Restaurant aan Bomaweg direct gesloten wegens ernstige misstanden

Tijdens een reguliere inspectie van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst (MGD) van het

commissariaat Wanica Noord-West, zijn ernstige overtredingen vastgesteld bij een restaurant aan

de Bomaweg.

Uit de controle bleek dat zowel de exploitatievergunning als de medische keuring van de

eigenaar al geruime tijd waren verlopen. Daarnaast troffen de inspecteurs een zeer onhygiënische

situatie aan in de keuken. Zo werden er uitwerpselen van ratten en kakkerlakken gevonden,

maden in een oven waarin vlees werd bereid, en werd vlees gewassen in vervuilde emmers.

Na ontvangst van het rapport gaf de districtscommissaris (dc) onmiddellijk bevel tot sluiting van

het restaurant. “Het is onze verantwoordelijkheid om de volksgezondheid te beschermen.

Wanneer controles uitwijzen dat er gevaar dreigt, zullen wij zonder aarzeling ingrijpen,”

benadrukte de dc.

De afdeling MGD heeft aangekondigd de komende periode strenger en frequenter te zullen

controleren. Daarbij zal niet alleen scherp worden gelet op hygiëne en milieueisen, maar ook op

de geldigheid van vergunningen en medische documenten.