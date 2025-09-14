Surinaamse visserijsector bezorgd over illegale Guyanese activiteiten

De Surinaamse visserijsector staat onder druk door illegale visserijactiviteiten van Guyanese

vissers. Volgens Udo Karg, voorzitter van de Suriname Seafood Associatie, is er sinds eerdere

besprekingen geen verandering in de aanpak en blijft de sector zwaar belast, mede door Covid-

en EU-sancties.

Een belangrijk knelpunt zijn de visvergunningen die Guyana claimt op basis van vermeende

afspraken met de vorige regering. Karg benadrukt dat Suriname al decennia een

visserijmanagementplan hanteert en roept de regering op de nationale wetgeving en belangen van

lokale vissers te beschermen. “Toegeven aan Guyana zou een precedent scheppen voor Caricom

en onze sector ernstig schaden,” waarschuwt hij.