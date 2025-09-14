Surinaamse visserijsector bezorgd over illegale Guyanese activiteiten

De Surinaamse visserijsector staat onder druk door illegale visserijactiviteiten van Guyanese
vissers. Volgens Udo Karg, voorzitter van de Suriname Seafood Associatie, is er sinds eerdere
besprekingen geen verandering in de aanpak en blijft de sector zwaar belast, mede door Covid-
en EU-sancties.
Een belangrijk knelpunt zijn de visvergunningen die Guyana claimt op basis van vermeende
afspraken met de vorige regering. Karg benadrukt dat Suriname al decennia een
visserijmanagementplan hanteert en roept de regering op de nationale wetgeving en belangen van
lokale vissers te beschermen. “Toegeven aan Guyana zou een precedent scheppen voor Caricom
en onze sector ernstig schaden,” waarschuwt hij.