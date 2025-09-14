Suriname en Guyana versterken samenwerking in Nickerie

President Jennifer Simons van Suriname en haar Guyanese ambtgenoot Mohamed Irfaan Ali

hebben op 13 september 2025 in Nickerie een bilaterale ontmoeting gehad. De staatshoofden

spraken over economische samenwerking, energie- en voedselzekerheid, infrastructuur en

regionale stabiliteit.

Beide landen willen handel en investeringen stimuleren en bedrijven meer ruimte geven voor

gezamenlijke projecten. Ook werd afgesproken nauwer samen te werken in de olie- en gassector

en te kijken naar duurzame energieoplossingen.

Wat infrastructuur betreft onderstreepten de presidenten hun steun voor de brug over de

Corantijn, waarbij eerst de technische en financiële voorwaarden worden onderzocht. De

bestaande Canawaima veerdienst zal verbeterd en uitgebreid worden naar een bredere regionale

verbinding.

Verder komt de Suriname-Guyana Joint Border Commission nog dit jaar bijeen om

grenskwesties en samenwerking in landbouw en visserij te bespreken. Ook is afgesproken het

Strategic Dialogue and Cooperation Platform voort te zetten. Beide landen benadrukten dat

vrede, dialoog en gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit voorop staan.