Gewapende overval op reisbureau: buit van ruim US$ 100.000 en € 95.000

Bij een reisbureau aan de Doebestraat heeft zich donderdagmiddag een gewapende beroving voorgedaan. Een medewerker van het bedrijf werd vlak na sluitingstijd overvallen terwijl hij met twee tassen vol geld naar zijn auto liep.

Volgens politie-informatie zat in de tassen een bedrag van ongeveer US$ 100.000 en € 95.000. Op het moment dat de medewerker zijn voertuig wilde instappen, werd hij plotseling geconfronteerd met een gewapende man. De dader loste een waarschuwingsschot, viel het slachtoffer aan en rukte de tassen weg.

De overvaller stapte daarna in een zwartgelakte auto, waarin vermoedelijk mededaders op hem wachtten. Het voertuig ging er vervolgens met hoge snelheid vandoor in onbekende richting.

Het slachtoffer bleef lichamelijk ongedeerd, maar is hevig geschrokken. De politie is direct een onderzoek gestart naar de daders en de buitgemaakte som geld.