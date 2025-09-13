Nationale Ontwikkelingsbank boekt winst en zet stap naar internationale standaarden

De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname (NOB) heeft over het boekjaar 2021 een winst van SRD 27,9 miljoen gerealiseerd. Dat werd bekendgemaakt tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waar ook de jaarrekening werd vastgesteld. Voor het eerst publiceerde de bank haar cijfers volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS), een belangrijke stap in de verdere professionalisering.

De overstap naar IFRS was complex, mede doordat Suriname in 2021 officieel werd aangemerkt als een hyperinflatoire economie. Het verwerken van koerscorrecties en het herzien van de cijfers nam daardoor ruim twee jaar in beslag. Ondanks dat de winst lager uitviel dan in 2020 (SRD 86,6 miljoen), beschouwt de directie dit als een positief resultaat in de nasleep van de COVID-19-pandemie. In deze periode werden de activiteiten hervat, het kredietbeleid aangepast en afdelingen heringericht om de bank sterker te positioneren.

Samen met de Raad van Commissarissen (RvC) werd nieuw beleid ontwikkeld om goed bestuur en integriteit verder te verankeren. Ook het beheer van fondsen onder verantwoordelijkheid van de bank werd versterkt. Tijdens de vergadering werd bovendien een nieuwe RvC benoemd, onder voorbehoud van goedkeuring door de Centrale Bank van Suriname.

Vooruitkijkend werkt de NOB aan het inhalen van de jaarrekeningen van 2022 tot en met 2024. Dit moet de toegang tot internationale financiering vergroten en de rol van de bank in de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname versterken. Daarnaast is de NOB actief binnen de Amazon Green Coalition voor groene projecten in het Amazonegebied en werkt zij aan de uitvoering van de NOB-IDB-lening ter ondersteuning van ondernemers.