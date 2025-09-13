Defensieminister Ramsaran grijpt in bij voedselvoorziening troepen

Minister Uraiqit Ramsaran van Defensie heeft op donderdag 11 september een spoedoverleg gehouden met functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de voedselvoorziening binnen het ministerie. Aanleiding hiervoor waren de recente signalen over problemen rond de maaltijden voor militairen.

Tijdens het overleg lag de nadruk op de kwaliteit en samenstelling van de voeding. De minister benadrukte dat gezonde, evenwichtige en voedzame maaltijden van groot belang zijn voor de paraatheid, discipline en fysieke gesteldheid van de troepen.

Ramsaran gaf de leidinggevenden de opdracht om direct noodzakelijke aanpassingen door te voeren. Daarbij gaat het zowel om verbeteringen in de bevoorradingsketen als om een betere menuplanning. Hij onderstreepte dat de zorg voor de manschappen een topprioriteit blijft, waarbij verantwoorde voeding een onmisbaar onderdeel vormt.