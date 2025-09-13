Negen micro-ondernemers ontvangen bedrijfsplannen

Op woensdag 10 september hebben negen micro-ondernemers hun bankwaardig bedrijfsplan ontvangen uit handen van onderminister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA), dr. Raj Jadnanansing. De ceremonie vond plaats bij S.C.S.V. Anand te Leiding 8A.

De plannen zijn ontwikkeld binnen een project van de Markt Leiding 11, uitgevoerd door de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) in opdracht van SAOLO, met financiering uit het Basic Need Trust Fund (BNTF) – 10 van de Caribbean Development Bank. Na trainingen in ondernemerschap, mentale weerbaarheid, voedselverpakking en etikettering, kregen de ondernemers intensieve coaching van consultant Vanessa Wong A Ton.

Onderminister Jadnanansing prees hun inzet en benadrukte dat formalisering nieuwe kansen biedt. Ook SPWE en SAOLO onderstreepten het belang van kennis, structuur en efficiënt werken. Wong A Ton gaf aan dat het project bijdraagt aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, in het bijzonder armoedebestrijding.

Vier ondernemers zijn inmiddels geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, en één beschikt al over een eigen bankrekening. De negen ondernemers zijn actief in landbouw, productie, handel en dienstverlening.