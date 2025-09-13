Negen micro-ondernemers ontvangen bedrijfsplannen

  • September 13, 2025

Op woensdag 10 september hebben negen micro-ondernemers hun bankwaardig bedrijfsplan ontvangen uit handen van onderminister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA), dr. Raj Jadnanansing. De ceremonie vond plaats bij S.C.S.V. Anand te Leiding 8A.

De plannen zijn ontwikkeld binnen een project van de Markt Leiding 11, uitgevoerd door de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) in opdracht van SAOLO, met financiering uit het Basic Need Trust Fund (BNTF) – 10 van de Caribbean Development Bank. Na trainingen in ondernemerschap, mentale weerbaarheid, voedselverpakking en etikettering, kregen de ondernemers intensieve coaching van consultant Vanessa Wong A Ton.

Onderminister Jadnanansing prees hun inzet en benadrukte dat formalisering nieuwe kansen biedt. Ook SPWE en SAOLO onderstreepten het belang van kennis, structuur en efficiënt werken. Wong A Ton gaf aan dat het project bijdraagt aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, in het bijzonder armoedebestrijding.

Vier ondernemers zijn inmiddels geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, en één beschikt al over een eigen bankrekening. De negen ondernemers zijn actief in landbouw, productie, handel en dienstverlening.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)