IMF-topdelegatie bespreekt economische samenwerking met VP Rusland

Vice-president Gregory Rusland heeft donderdag 11 september 2025 op zijn kabinet een kennismakingsbezoek ontvangen van Alberto Behar, topeconoom van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Behar, die in Washington is gevestigd en Suriname als aandachtsgebied heeft, gaf aan dat het IMF bereid is de visie van de Surinaamse regering als uitgangspunt te nemen bij verdere ondersteuning van de economie.

Volgens Behar zijn er verschillende vormen van hulp mogelijk, waaronder capaciteitsversterking, technische assistentie en economische adviezen. “Niet altijd is financiële steun de oplossing,” benadrukte hij.

VP Rusland schetste tijdens het gesprek de huidige economische uitdagingen, waaronder het aflossen van schulden en het tegelijkertijd waarborgen van essentiële voorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid. Hij noemde elke steun vanuit het IMF een welkome aanvulling.

Behar werd vergezeld door Charles Amo-Yartey, de residerende IMF-vertegenwoordiger in Suriname, en Karel Eckhorst, Surinames onderhandelaar bij het IMF.