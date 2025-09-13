VP Rusland: “Geen nieuwe overheidsauto’s, besluiten RvM zorgvuldig afgewogen”

Vicepresident Gregory Rusland benadrukte woensdag 10 september, tijdens het wekelijkse persmoment voorafgaand aan de Raad van Ministers (RvM), dat regeringsbesluiten op een zorgvuldige manier worden genomen en nadien geëvalueerd. Daarbij ging hij in op actuele onderwerpen, waaronder transport binnen de overheid en de besluitvorming binnen de RvM.

Volgens Rusland is er afgesproken dat de overheid geen nieuwe voertuigen zal aanschaffen. In plaats daarvan worden bestaande staatsauto’s opgespoord, teruggehaald en herverdeeld. Ook dure huurauto’s worden zoveel mogelijk teruggestuurd, al betekent dit niet dat het huren van voertuigen volledig stopt. Lopende verplichtingen uit de vorige regeringsperiode worden nog afgehandeld, maar de focus ligt nu op kostenbeheersing.

Binnen de RvM geldt dat voorstellen met financiële gevolgen alleen in behandeling worden genomen als het ministerie van Financiën en Planning vooraf akkoord is. Hiermee wil de regering voorkomen dat er besluiten worden genomen die niet op de begroting zijn ingepast. Rusland gaf aan dat enkele voorstellen, waaronder van de ministeries van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling, zijn teruggestuurd voor verdere afstemming.

De vicepresident wees er verder op dat de afgelopen twee weken extra vergaderingen op vrijdag zijn gehouden om zware dossiers, zoals het baggerproject, te bespreken. Zulke onderwerpen vragen volgens hem meer tijd en zorgvuldigheid dan in een reguliere RvM mogelijk is. “We gaan niet lichtjes om met zaken die grote consequenties hebben voor Suriname,” aldus Rusland.