Oud-DNA-voorzitter Marijke Djwalapersad overleden op 73-jarige leeftijd

De voormalige voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marijke Indra Djwalapersad, is donderdag op 73-jarige leeftijd overleden in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Zij verbleef de afgelopen twee jaar in het Zorghotel, maar werd begin deze week opgenomen in het ziekenhuis na een verslechtering van haar gezondheidstoestand.

Djwalapersad schreef in 1996 geschiedenis door als eerste vrouw de voorzittershamer van DNA te hanteren, een functie die zij tot 2000 vervulde. Na een intern conflict binnen de VHP verliet zij de partij en richtte samen met anderen de Basispartij voor Vernieuwing en Democratie (BVD) op, die later deel uitmaakte van de regeringscoalitie onder president Jules Wijdenbosch.

Na haar actieve politieke loopbaan trok Djwalapersad zich grotendeels terug uit de publiciteit. De laatste jaren kampte zij met ernstige gezondheidsproblemen. Met haar heengaan verliest Suriname een markante politica en een pionier die de weg effende voor vrouwelijke leiders in de nationale politiek.