Bromfietser overlijdt bij aanrijding met truck op Zwartenhovenbrugstraat

  • September 13, 2025

Op de Zwartenhovenbrugstraat heeft zich vanavond een fataal verkeersongeval voorgedaan. Een bromfietser kwam daarbij om het leven na een botsing met een vrachtwagen.

Volgens de eerste informatie zijn de toedracht en omstandigheden van de aanrijding nog onduidelijk. De klap was zo ernstig dat het slachtoffer ter plaatse overleed.

De politie was snel aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden en het onderzoek te starten. In opdracht van het Openbaar Ministerie is het lichaam van de bromfietser in beslag genomen voor verder onderzoek.

