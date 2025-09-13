Surinaamse dammers Bhagwandas en Doergamissier in actie op Miami Open

De Surinaamse dammers Santosh Bhagwandas en Rohan Doergamissier nemen deel aan de Miami Open, een internationaal toernooi met 44 spelers uit 13 landen. Het zevenrondig toernooi wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem en kent deelname van vier grootmeesters, één internationaal meester en acht federatiemeesters.

Na vier ronden hebben zowel Bhagwandas als Doergamissier vijf punten en staan zij in de middenmoot van de ranglijst. Doergamissier verraste in de eerste twee ronden met remises tegen federatiemeester Anton Koisor en internationaal meester Shang Wong. Daarna won hij van de Amerikaan Frantz Mondelus en speelde hij remise tegen de Haïtiaan Elius Ulysse.

Bhagwandas begon sterk met winst op de Russin Vasilisa Filaretova, maar verloor vervolgens van de Amerikaanse grootmeester Alexander Mogolianski. In de derde ronde herstelde hij zich met een overwinning op de Amerikaan Mark Sokolovsky, waarna hij remise speelde tegen de Litouwse federatiemeester Vaidas Stasytis.

In de vijfde ronde treft Doergamissier federatiemeester Stasytis, terwijl Bhagwandas het opneemt tegen federatiemeester Alexander Rudnitsky. De Haïtiaanse grootmeester Makendy Saint Juste gaat momenteel aan kop in het klassement.