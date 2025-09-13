Onrust bij Surzwam: werknemers klagen over loonachterstand en misbruik

Werknemers van Surzwam klagen dat zij al weken geen of slechts gedeeltelijk loon ontvangen. Zij beschuldigen president-commissaris Pertap Bissumbhar bovendien van het inzetten van bedrijfsmachines voor privédoeleinden. Uit onvrede stapten de medewerkers woensdag naar het Quick Scan Team (QST) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) om hun grieven officieel neer te leggen.

Volgens de werknemers hebben zij de afgelopen twee maanden slechts SRD 5.000 salaris ontvangen, een bedrag dat zij ontoereikend vinden. Ook zeggen zij dat machines van het bedrijf, waaronder een dieplader en graafmachines, worden gebruikt voor privéprojecten bij de woning van Bissumbhar en op een terrein aan de Lebanonweg. Daarnaast wordt er melding gemaakt van illegaal inladen van houtblokken.

Directeur Radjen Rathipal bevestigt dat Surzwam met zware financiële problemen kampt en een schuld van bijna SRD 5 miljoen heeft aan Bissumbhar, die het bedrijf regelmatig zou hebben voorgeschoten. Volgens hem werd het personeel zelfs gedreigd dat het bedrijf de deuren zou sluiten als er geen oplossing kwam. Het QST heeft inmiddels gevraagd om de jaarrekeningen van Surzwam om de situatie verder te onderzoeken.

Bissumbhar ontkent de aantijgingen van misbruik. Hij stelt dat alle werkzaamheden legaal zijn en dat er altijd een betaling tegenover staat, ook wanneer machines bij particulieren waaronder hemzelf worden ingezet. Hij erkent dat Surzwam in financiële problemen verkeert en wijt de betalingsachterstanden aan het uitblijven van middelen en overmakingen. Over de omvang van zijn voorschotten aan het bedrijf zegt hij dat deze “veel lager zijn dan beweerd wordt.”