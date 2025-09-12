Pick-up met brandstof vliegt in brand op Weg naar Atjoni

Op de Weg naar Atjoni, ter hoogte van kilometer 75, heeft zich vanmorgen een ernstig ongeval voorgedaan. Een pick-up beladen met tanks vol diesel en gasoline raakte in een bocht van de weg, sloeg over de kop en vloog vrijwel direct in brand.

Volgens de politie verloor de bestuurder vermoedelijk door de zware lading de controle over het stuur. Door de klap lekten de tanks, waardoor de brandstof zich razendsnel verspreidde en ontbrandde. Het vuur sloeg over naar een nabijgelegen houten woning, die volledig afbrandde. Een tweede woning liep aanzienlijke schade op.

De brandweer kon voorkomen dat de vlammen verder om zich heen grepen. De bestuurder liep lichte brandwonden op en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is stabiel.