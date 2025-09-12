India groeit sterk, VS vertraagt

De Amerikaanse economie laat tekenen van vertraging zien: Fitch Ratings voorspelt een groei van 1,6% in 2025 en 2026, fors lager dan de 2,8% in 2024, mede door hogere invoertarieven en onzeker handelsbeleid. Recente cijfers tonen een daling in industriële productie en consumentenbestedingen.

India daarentegen groeit juist sterk. In het tweede kwartaal van 2025 steeg de economie met 7,8%, waardoor Fitch de groeiverwachting voor 2026 verhoogde naar 6,9%. Sterke binnenlandse consumptie, infrastructuurinvesteringen en buitenlandse investeringen dragen bij aan deze groei.

Wereldwijd werd de groeiprognose iets opgehoogd naar 2,4%, terwijl Fitch waarschuwt voor risico’s door protectionisme en geopolitieke spanningen. Voor Suriname voorspelt het IMF een groei van 3,2% in 2025, voornamelijk dankzij particuliere investeringen in aanloop naar olieproductie in 2028.