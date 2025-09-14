Brunings wil Suriname klaarstomen voor COP30 en duurzame toekomst

Patrick Brunings, minister van Milieu, Olie en Gas, zegt dat zijn start na drie weken vakantie

“bijzonder goed” verloopt. Zijn team is volgens hem gemotiveerd en de eerste resultaten zijn

bemoedigend.

De focus ligt momenteel op het milieubeleid en de voorbereiding op de internationale klimaattop

COP30, waar Suriname een actieve rol wil spelen. Daarnaast werkt het ministerie aan de

inrichting van het directoraat Olie & Gas en een ‘quick scan’ van personeel en contracten.

Brunings benadrukt dat toekomstige olie- en gasinkomsten via een spaar- en stabilisatiefonds

moeten worden beheerd, met investeringen in natuurbehoud en duurzame industrie. Ook wil hij

de milieubewustwording vergroten door onderwijsprogramma’s, sancties en monitoring. “Het

vuil langs de straten toont dat we te weinig houden van ons land. Dat moet veranderen,” aldus

Brunings.