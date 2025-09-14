Gloria Bottse ontvangt Global Humanitarian Award in India

De Surinaamse community-bouwer Gloria Bottse is vandaag in India onderscheiden met de

Global Humanitarian Award. Zij krijgt de erkenning voor haar inzet met het platform Tra Fas’

De, waarmee zij pleit voor structurele hervormingen in de zorg, crisisopvang, pleegzorg en meer

transparantie binnen zorginstellingen.

Bottse zet zich tevens in voor de versterking van de stemmen van kwetsbare groepen, waaronder

ouderen in achtergestelde tehuizen, kinderen met een beperking en gezinnen in nood.

Volgens de organisatie belichaamt Bottse de overtuiging dat compassie en moed samen een land

dichter bij rechtvaardigheid en waardigheid kunnen brengen. De prijs biedt haar bovendien een

internationaal podium om Suriname te vertegenwoordigen en ervaringen uit te wisselen met

kunstenaars, wereldleiders en andere changemakers.

“Deze award is een bemoediging om door te blijven gaan, en te blijven bouwen met liefde, hoop

en zorg voor structurele verandering in ons prachtige Suriname. Bedankt voor jullie steun en

vertrouwen,” aldus Bottse.

De uitreiking maakt deel uit van de 100-dagenviering rond de 100ste geboortedag van Bhagawan

Sri Sathya Sai Baba, met deelnemers uit zo’n honderd landen. Het festival wordt gehouden in

Sathya Sai Grama (Karnataka) en georganiseerd door de Prashanthi Balamandira Trust, binnen

de One World One Family Mission.