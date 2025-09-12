Rusland: “Samenleving moet vangnet vormen tegen suïcide”

Vicepresident Gregory Rusland stond voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad stil bij het
belang van Wereld Suïcidepreventiedag. Hij noemde suïcide een complex en gevoelig vraagstuk
dat niet eenvoudig te bespreken of op te lossen is. “Uiteindelijk zijn het individuen die door
omstandigheden op een punt kunnen komen waar ze het niet meer zien zitten,” zei Rusland.
De vicepresident benadrukte dat de samenleving als vangnet moet functioneren. “Wij moeten
zorgen voor een omgeving waarin mensen weten dat er hulp beschikbaar is. Yepi de!” Volgens
hem is het cruciaal dat mensen in crisissituaties snel toegang krijgen tot professionele hulp en
begeleiding, zodat zij niet blijven hangen in negatieve gedachten.
Rusland riep daarnaast op tot nauwe samenwerking met hulpverleningsinstanties,
zorginstellingen, maatschappelijke organisaties en lokale gemeenschappen. “De regering kan het
niet alleen, maar moet wel de ondersteuning bieden,” aldus de vicepresident.
Tot slot richtte hij zich rechtstreeks tot mensen die het moeilijk hebben: “Zoek hulp. Praat met
iemand in je omgeving. Je bent niet alleen. Yepi de!”