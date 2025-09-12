Rusland: “Samenleving moet vangnet vormen tegen suïcide”

Vicepresident Gregory Rusland stond voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad stil bij het

belang van Wereld Suïcidepreventiedag. Hij noemde suïcide een complex en gevoelig vraagstuk

dat niet eenvoudig te bespreken of op te lossen is. “Uiteindelijk zijn het individuen die door

omstandigheden op een punt kunnen komen waar ze het niet meer zien zitten,” zei Rusland.

De vicepresident benadrukte dat de samenleving als vangnet moet functioneren. “Wij moeten

zorgen voor een omgeving waarin mensen weten dat er hulp beschikbaar is. Yepi de!” Volgens

hem is het cruciaal dat mensen in crisissituaties snel toegang krijgen tot professionele hulp en

begeleiding, zodat zij niet blijven hangen in negatieve gedachten.

Rusland riep daarnaast op tot nauwe samenwerking met hulpverleningsinstanties,

zorginstellingen, maatschappelijke organisaties en lokale gemeenschappen. “De regering kan het

niet alleen, maar moet wel de ondersteuning bieden,” aldus de vicepresident.

Tot slot richtte hij zich rechtstreeks tot mensen die het moeilijk hebben: “Zoek hulp. Praat met

iemand in je omgeving. Je bent niet alleen. Yepi de!”