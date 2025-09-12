Nieuw zonnepark brengt stroom naar dorpen tussen Gengeston en Nieuw-Aurora

Dorpen tussen Gengeston en Nieuw-Aurora krijgen vanaf deze week toegang tot elektriciteit via

een nieuw zonnepark van 559 KW, dat in Nieuw-Aurora officieel in gebruik is genomen. Het

project maakt deel uit van het Caribbean Investment Facility Project voor duurzame energie en is

tot stand gekomen door samenwerking tussen de regering, NV EBS, de Europese Unie (EU) en

de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).

Het zonnepark voorziet de dorpen Gengeston, Pambooko, Amakkakonde, Abenaston,

Kajapaatie, Jawjaw, Lespaansie, Adawai, Gunsi en Nieuw-Aurora van duurzame stroom.

Vicepresident Gregory Rusland noemde de voorziening een belangrijke stap voor de

ontwikkeling van het binnenland. Betrouwbare energie kan volgens hem sectoren zoals toerisme

en kleinschalige industrie stimuleren, en tegelijkertijd het onderwijs transformeren. “Met goede

ICT-faciliteiten kunnen leerlingen in afgelegen dorpen digitaal onderwijs volgen, zelfs van

docenten op afstand,” aldus Rusland.

Daarnaast biedt de nieuwe stroomvoorziening kansen voor ondernemerschap. Rusland moedigde

jongeren en initiatiefnemers aan om hun ideeën om te zetten in bedrijven. “Rijkdom mag, zolang

het eerlijk wordt verdiend en belastingen betaald worden,” zei hij. De rol van de overheid ligt

volgens hem vooral in het wegnemen van barrières en het bieden van ondersteuning en training,

om zo een evenwichtige landelijke ontwikkeling te bevorderen.

Ook benadrukte de vicepresident het belang van goede communicatie tussen de dorpen en de

EBS. Gemeenschappen moeten storingen snel kunnen melden en tijdig op de hoogte worden

gebracht van gepland onderhoud.

De opening vond plaats op 8 september, in aanwezigheid van vicepresident Rusland, minister

Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, en NV EBS-directeur Leo Brunswijk.