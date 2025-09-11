Minister Misiekaba roept op tot alertheid en steun rond suïcidepreventie

Op Wereldsuïcidedag, 10 september, heeft minister André Misiekaba van Volksgezondheid,

Welzijn en Arbeid de samenleving opgeroepen tot bezinning. Hij deed een dringend beroep op

burgers om alert te zijn op signalen van mensen in hun omgeving die afwijkend gedrag vertonen,

en met hen in gesprek te gaan om steun te bieden.

De bewindsman verklaarde voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Ministers dat hij in

de begroting voor 2026 extra middelen heeft aangevraagd om suïcide beter te kunnen aanpakken.

Volgens hem moet geestelijke gezondheid veel meer aandacht krijgen. Ook minister Dirk Currie

van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gaf aan dat er gezamenlijk gekeken moet worden naar

een aanpak binnen het onderwijs.

Misiekaba wees erop dat vooral jongeren vaak te maken hebben met depressie en stress en

daarom extra ondersteuning nodig hebben. Mensen die zelf worstelen met psychische problemen

riep hij op om te praten met iemand uit hun omgeving. “Dat helpt vaak om zaken positiever te

benaderen,” aldus de minister.

Daarnaast sprak hij zijn medeleven uit aan de nabestaanden van de onlangs overleden militair die

kampte met persoonlijke problemen. Misiekaba uitte de hoop dat dergelijke gevallen zich niet

opnieuw zullen voordoen.