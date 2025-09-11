Politie onderzoekt verkrachting van man bij appartementencomplex Anton Dragtenweg

In Paramaribo is vanochtend een 42-jarige man slachtoffer geworden van een verkrachting bij
een appartementencomplex aan de Anton Dragtenweg. De politie bevestigt dat het incident zich
in de vroege ochtend heeft voorgedaan en dat er een onderzoek is gestart.
Volgens de eerste informatie verbleef het slachtoffer tijdelijk in het complex. Toen hij de poort
van het terrein wilde openen, werd hij aangesproken door een onbekende man die vroeg om
toegang. Nadat het slachtoffer de poort opende, werd hij plotseling vastgegrepen en onder dwang
naar zijn appartement gebracht. Daar werd hij volgens de aangifte verkracht.
Na het incident wist de man te ontkomen en alarm te slaan. De politie kwam ter plaatse voor
onderzoek en werkt aan de opsporing van de dader. Het slachtoffer is zichtbaar aangeslagen.