China lanceert Global Governance Initiative om VN te versterken

De Chinese ambassadeur in Suriname, Lin Ji, noemt het nieuwe Global Governance Initiative

van China een belangrijke stap voor een eerlijker en effectiever internationaal bestuur. Het

initiatief, gepresenteerd door president Xi Jinping, is bedoeld om de Verenigde Naties te

versterken en een inclusievere wereldorde te bevorderen, zonder bestaande structuren te

vervangen.

Het initiatief rust op vijf kernprincipes: soevereine gelijkheid van landen, respect voor

internationaal recht, multilateralisme, een mensgerichte aanpak, en focus op concrete resultaten.

Volgens Lin Ji moet het mondiale bestuur beter samenwerken om uitdagingen als

klimaatverandering, ongelijkheid en geopolitieke spanningen aan te pakken.

Suriname wordt door de ambassadeur gezien als een natuurlijke partner binnen het initiatief,

vanwege zijn inzet voor multilateralisme en internationale samenwerking. Het land kan, samen

met andere landen in de regio, de stem van het mondiale Zuiden versterken en bijdragen aan

duurzame ontwikkeling en economische groei.

Lin Ji benadrukte dat mondiale samenwerking directe impact heeft op het dagelijks leven. “Geen

enkel land kan deze uitdagingen alleen oplossen. Het Global Governance Initiative wil de

krachten bundelen, zodat volkeren wereldwijd hun aspiraties voor een beter leven kunnen

realiseren, ook voor de bevolking van Suriname.”