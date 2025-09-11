China lanceert Global Governance Initiative om VN te versterken

De Chinese ambassadeur in Suriname, Lin Ji, noemt het nieuwe Global Governance Initiative
van China een belangrijke stap voor een eerlijker en effectiever internationaal bestuur. Het
initiatief, gepresenteerd door president Xi Jinping, is bedoeld om de Verenigde Naties te
versterken en een inclusievere wereldorde te bevorderen, zonder bestaande structuren te
vervangen.
Het initiatief rust op vijf kernprincipes: soevereine gelijkheid van landen, respect voor
internationaal recht, multilateralisme, een mensgerichte aanpak, en focus op concrete resultaten.
Volgens Lin Ji moet het mondiale bestuur beter samenwerken om uitdagingen als
klimaatverandering, ongelijkheid en geopolitieke spanningen aan te pakken.
Suriname wordt door de ambassadeur gezien als een natuurlijke partner binnen het initiatief,
vanwege zijn inzet voor multilateralisme en internationale samenwerking. Het land kan, samen
met andere landen in de regio, de stem van het mondiale Zuiden versterken en bijdragen aan
duurzame ontwikkeling en economische groei.
Lin Ji benadrukte dat mondiale samenwerking directe impact heeft op het dagelijks leven. “Geen
enkel land kan deze uitdagingen alleen oplossen. Het Global Governance Initiative wil de
krachten bundelen, zodat volkeren wereldwijd hun aspiraties voor een beter leven kunnen
realiseren, ook voor de bevolking van Suriname.”