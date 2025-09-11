Ontsnapte arrestant R.S. aangehouden door RBTP in Paramaribo

  • September 11, 2025

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft dinsdag de 19-jarige voortvluchtige arrestant
R.S. opgepakt op de hoek van de Christoffel Kersten- en Rozenhoutstraat.

R.S. was in de nacht van 15 op 16 juli 2025 samen met twee mede-arrestanten ontsnapt uit het
cellenhuis van politiebureau Uitvlugt. Het drietal wist te ontkomen door eerst de spijlen van de
celdeur en vervolgens die van het dak door te knippen, aldus de politie Public Relations.

De verdachte, die wordt verdacht van diefstal met geweld, heeft een celstraf van acht jaar tegen
zich lopen. Na zijn aanhouding werd hij direct overgedragen aan de politie van Uitvlugt en
opnieuw ingesloten. De politie zet de zoektocht naar de twee andere voortvluchtige arrestanten
voort.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)