Ontsnapte arrestant R.S. aangehouden door RBTP in Paramaribo

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft dinsdag de 19-jarige voortvluchtige arrestant

R.S. opgepakt op de hoek van de Christoffel Kersten- en Rozenhoutstraat.

R.S. was in de nacht van 15 op 16 juli 2025 samen met twee mede-arrestanten ontsnapt uit het

cellenhuis van politiebureau Uitvlugt. Het drietal wist te ontkomen door eerst de spijlen van de

celdeur en vervolgens die van het dak door te knippen, aldus de politie Public Relations.

De verdachte, die wordt verdacht van diefstal met geweld, heeft een celstraf van acht jaar tegen

zich lopen. Na zijn aanhouding werd hij direct overgedragen aan de politie van Uitvlugt en

opnieuw ingesloten. De politie zet de zoektocht naar de twee andere voortvluchtige arrestanten

voort.