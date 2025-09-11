SVB veroordeelt racistische uitingen tijdens WK-kwalificatiewedstrijd tegen El Salvador

De Surinaamse Voetbal Bond (SVB) heeft met klem de racistische uitingen veroordeeld die
spelers, staf en bestuursleden ondervonden tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen El
Salvador op 8 september in San Salvador. De bond dient een formeel protest in bij FIFA en
CONCACAF en roept op tot strikte maatregelen tegen dergelijke vormen van discriminatie.
Tijdens de wedstrijd werden leden van de nationale selectie geconfronteerd met discriminerende
spreekkoren en racistische beledigingen vanuit delen van het publiek. Volgens de SVB heeft
dergelijk gedrag geen plaats in het voetbal of in de samenleving en druist het in tegen de waarden
van fair play en respect die centraal staan in de internationale sport.
SVB-voorzitter Dayasankar Mathoera sprak zijn waardering uit voor de professionaliteit en
veerkracht van de spelers en technische staf, die ondanks de vijandige omstandigheden gefocust
bleven en een historische 2–1 overwinning behaalden. “Hun optreden weerspiegelt de waarden
van waardigheid, eenheid en doorzettingsvermogen waar Suriname voor staat,” aldus Mathoera.
De bond benadrukt dat de strijd tegen racisme gezamenlijke inzet vereist. Ze dankt de fans,
gemeenschappen en regionale voetbalbonden die hun solidariteit hebben betuigd en roept
Surinaamse supporters op positief te blijven en de focus te behouden op het behalen van een
felbegeerde WK-plek.