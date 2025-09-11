SVB veroordeelt racistische uitingen tijdens WK-kwalificatiewedstrijd tegen El Salvador

De Surinaamse Voetbal Bond (SVB) heeft met klem de racistische uitingen veroordeeld die

spelers, staf en bestuursleden ondervonden tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen El

Salvador op 8 september in San Salvador. De bond dient een formeel protest in bij FIFA en

CONCACAF en roept op tot strikte maatregelen tegen dergelijke vormen van discriminatie.

Tijdens de wedstrijd werden leden van de nationale selectie geconfronteerd met discriminerende

spreekkoren en racistische beledigingen vanuit delen van het publiek. Volgens de SVB heeft

dergelijk gedrag geen plaats in het voetbal of in de samenleving en druist het in tegen de waarden

van fair play en respect die centraal staan in de internationale sport.

SVB-voorzitter Dayasankar Mathoera sprak zijn waardering uit voor de professionaliteit en

veerkracht van de spelers en technische staf, die ondanks de vijandige omstandigheden gefocust

bleven en een historische 2–1 overwinning behaalden. “Hun optreden weerspiegelt de waarden

van waardigheid, eenheid en doorzettingsvermogen waar Suriname voor staat,” aldus Mathoera.

De bond benadrukt dat de strijd tegen racisme gezamenlijke inzet vereist. Ze dankt de fans,

gemeenschappen en regionale voetbalbonden die hun solidariteit hebben betuigd en roept

Surinaamse supporters op positief te blijven en de focus te behouden op het behalen van een

felbegeerde WK-plek.