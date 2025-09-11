Ontheffing Dweight Warsodikromo na juridische fout rondom Roseline Daan

Dweight Warsodikromo is ontheven als waarnemend directeur van het directoraat Cultuur op het

ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOW&C). De aanleiding is dat de door de

regering-Santokhi ontheven directeur Roseline Daan (NPS) formeel nog steeds in functie blijkt te

zijn. De vorige regering had namelijk nagelaten haar ontheffing juridisch te formaliseren.

Daan kreeg op 1 maart 2024 schriftelijk te horen dat zij werd ontheven, maar deze maatregel

werd nooit officieel afgerond. Na de machtsoverdracht aan president Jennifer Simons kwam deze

juridische fout in juli aan het licht. Bij navraag door het ministerie van Binnenlandse Zaken

bleek dat Daan formeel nog steeds directeur is. Ook bij de aanstelling van Warsodikromo waren

administratieve fouten gemaakt.

Minister Dirk Currie van MinOW&C liet Daan vandaag schriftelijk weten dat haar ontheffing

nooit is geformaliseerd en dat zij per direct wordt gerehabiliteerd. Warsodikromo is hiervan op

de hoogte gesteld, ontheven en ter beschikking gesteld van het ministerie, met een andere functie

aangeboden. Zijn ontheffing wordt vrijdag officieel afgerond.

Daan, inmiddels door de NPS voorgedragen als consul-generaal in Amsterdam, zei tegenover

Starnieuws dat zij afstand zal doen van de directeursfunctie Cultuur, maar haar rehabilitatie

accepteert tot haar diplomatieke benoeming. Tijdens deze periode zal zij een door de regering

voorgedragen opvolger voorbereiden.

De juridische fout kan financiële gevolgen hebben. Daan ontving sinds 1 maart 2024 salaris maar

geen emolumenten en zou mogelijk een claim kunnen indienen voor achterstallige betalingen.

Ook Warsodikromo kreeg gedurende zijn waarnemingsperiode van ruim een jaar geen betaling.