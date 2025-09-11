Suriname en India versterken samenwerking met nieuwe QIP-overeenkomst

Suriname en India hebben hun bilaterale samenwerking verder verdiept met de ondertekening

van een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van Quick Impact Projects (QIPs). Het

document werd dinsdag getekend door minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken,

Internationale Handel en Samenwerking (BIS) en de Indiase ambassadeur in Suriname, Subhash

Gupta.

De overeenkomst maakt deel uit van het Indiase Grant Assistance Program en stelt Suriname in

staat om gedurende vijf jaar jaarlijks maximaal vijf projecten uit te voeren, met een maximum

van 50.000 USD per project. Minister Bouva gaf aan dat vier van de vijf projecten uit de eerste

cyclus eerder dit jaar succesvol zijn afgerond. Het vijfde project, de installatie van

verkeerslichten bij het Lyceumcomplex, is nog in uitvoering.

De eerste cyclus omvatte onder meer het versterken van laboratoriumonderzoek aan de Anton de

Kom Universiteit van Suriname, de rehabilitatie van het Roblesplein in Nickerie, het upgraden

van ICT-faciliteiten bij het Natuurtechnisch Instituut (Natin) en de aanleg van een synthetische

joggingsbaan in Wanica. Volgens Bouva hebben deze projecten niet alleen concrete

verbeteringen opgeleverd, maar ook waardevolle lessen voor toekomstige samenwerking.

Ambassadeur Gupta benadrukte dat de QIPs onderdeel zijn van een breder

ontwikkelingspartnerschap tussen India en Suriname, met projecten op het gebied van

gezondheidszorg, fruitverwerking, sportontwikkeling en culturele uitwisseling. “Deze projecten

zorgen voor directe en tastbare impact in Suriname,” aldus Gupta. Beide partijen onderstreepten

het belang van samenwerking gebaseerd op wederzijds respect, gedeeld voordeel en duurzame

ontwikkeling.