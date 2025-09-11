Suriname en India versterken samenwerking met nieuwe QIP-overeenkomst

Suriname en India hebben hun bilaterale samenwerking verder verdiept met de ondertekening
van een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van Quick Impact Projects (QIPs). Het
document werd dinsdag getekend door minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken,
Internationale Handel en Samenwerking (BIS) en de Indiase ambassadeur in Suriname, Subhash
Gupta.
De overeenkomst maakt deel uit van het Indiase Grant Assistance Program en stelt Suriname in
staat om gedurende vijf jaar jaarlijks maximaal vijf projecten uit te voeren, met een maximum
van 50.000 USD per project. Minister Bouva gaf aan dat vier van de vijf projecten uit de eerste
cyclus eerder dit jaar succesvol zijn afgerond. Het vijfde project, de installatie van
verkeerslichten bij het Lyceumcomplex, is nog in uitvoering.
De eerste cyclus omvatte onder meer het versterken van laboratoriumonderzoek aan de Anton de
Kom Universiteit van Suriname, de rehabilitatie van het Roblesplein in Nickerie, het upgraden
van ICT-faciliteiten bij het Natuurtechnisch Instituut (Natin) en de aanleg van een synthetische
joggingsbaan in Wanica. Volgens Bouva hebben deze projecten niet alleen concrete
verbeteringen opgeleverd, maar ook waardevolle lessen voor toekomstige samenwerking.
Ambassadeur Gupta benadrukte dat de QIPs onderdeel zijn van een breder
ontwikkelingspartnerschap tussen India en Suriname, met projecten op het gebied van
gezondheidszorg, fruitverwerking, sportontwikkeling en culturele uitwisseling. “Deze projecten
zorgen voor directe en tastbare impact in Suriname,” aldus Gupta. Beide partijen onderstreepten
het belang van samenwerking gebaseerd op wederzijds respect, gedeeld voordeel en duurzame
ontwikkeling.