VS en Suriname versterken samenwerking tegen handel in wilde dieren

Ambassadeur Faucher opende op maandag 8 september de Wildlife Evidence Recovery Training,

georganiseerd door de U.S. Fish and Wildlife Service. Tijdens de ceremonie verwelkomde hij

minister H.E. Stanley L. Soeropawiro van het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, die

toezicht houdt op de boswachters die deelnamen aan de vijfdaagse training.

De training benadrukt de duurzame samenwerking tussen de Verenigde Staten en Suriname in de

strijd tegen de handel in wilde dieren, een grensoverschrijdende misdaad die zowel de

biodiversiteit bedreigt als de economische groei belemmert. Surinaamse autoriteiten worden

uitgerust met geavanceerde tools en technieken om bewijsmateriaal effectief te verzamelen.

“Door samen te werken beschermen we ons natuurlijke erfgoed en maken we onze landen

veiliger en sterker,” aldus de ambassadeur. De Verenigde Staten tonen hiermee hun wereldwijde

leiderschap in het bestrijden van handel in wilde dieren en aanverwante milieumisdrijven.