Gewapende overval in woning aan Fijne Klaroenstraat

  • September 11, 2025

Maandagavond is aan de Fijne Klaroenstraat een brutale woningoverval gepleegd. Vier
gemaskerde mannen, allen gewapend met vuistvuurwapens, drongen de woning binnen en
bedreigden de bewoners.

De slachtoffers werden onder dwang vastgebonden en gekneveld achtergelaten, terwijl de daders
hun slag sloegen. De buit bestaat uit een geldbedrag van naar verluidt SRD 50.000 en een
aanzienlijke hoeveelheid gouden sieraden.

Na de overval sloegen de criminelen op de vlucht. De politie en recherche hebben een onderzoek
ingesteld en proberen de verblijfplaats van de daders te achterhalen.

