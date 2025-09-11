Gewapende overval in woning aan Fijne Klaroenstraat

Maandagavond is aan de Fijne Klaroenstraat een brutale woningoverval gepleegd. Vier

gemaskerde mannen, allen gewapend met vuistvuurwapens, drongen de woning binnen en

bedreigden de bewoners.

De slachtoffers werden onder dwang vastgebonden en gekneveld achtergelaten, terwijl de daders

hun slag sloegen. De buit bestaat uit een geldbedrag van naar verluidt SRD 50.000 en een

aanzienlijke hoeveelheid gouden sieraden.

Na de overval sloegen de criminelen op de vlucht. De politie en recherche hebben een onderzoek

ingesteld en proberen de verblijfplaats van de daders te achterhalen.